Заявлено об отмене автобусов по Омской области из-за дорог

Официально в администрациях районов, расстояние между которыми составляет примерно 79 километров и которые связывает между собою названный маршрут, ситуацию никак не комментировали. На сайте перевозчика информация о данном рейсе отсутствует, при попытке запросить информацию о нем показывается уведомление следующего содержания: «В данный момент информация по запрашиваемому вами рейсу недоступна. Возможно, рейс отменен либо отсутствует информация на выбранные даты».