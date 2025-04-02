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Заявлено об отмене автобусов по Омской области из-за дорог

В Омской области неожиданно отменили рейс из Исилькуля в Полтавку.

Источник: Freepik

Во вторник, 1 апреля 2025 года, в социальных сетях появилось сообщение об отмене автобусных рейсов по маршруту Исилькуль — Полтавка.

«Сегодня узнали, что отменили все автобусы Исилькуль — Полтавка из-за дороги», — утверждается в посте, размещенном в сообществе «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте».

К посту приложено фото дороги, испещренной несколькими достаточно глубокими, по оценке автора, ямами, заполненными водой.

Напомним, рейсы по этому направлению должны осуществляться трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Перевозчиком выступает АО «Омскоблавтотранс».

Официально в администрациях районов, расстояние между которыми составляет примерно 79 километров и которые связывает между собою названный маршрут, ситуацию никак не комментировали. На сайте перевозчика информация о данном рейсе отсутствует, при попытке запросить информацию о нем показывается уведомление следующего содержания: «В данный момент информация по запрашиваемому вами рейсу недоступна. Возможно, рейс отменен либо отсутствует информация на выбранные даты».

При этом на пятницу, 4 апреля 2025 года, к моменту публикации доступна информация о продаже билетов.