Омичам установили график выплаты пенсий и пособий в апреле 2025 года

Отделение Социального фонда России по Омской области огласило график выплаты пенсий и пособий омичам в апреле 2025 года.
Так, уже с четверга, с 3 апреля, на счета в банке начнут перечислять детские пособия: единое пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты в связи с рождением первого ребенка и другие выплаты за март.
В пятницу, 4 апреля (в связи с тем, что дата зачисления 5 апреля — выходной день), досрочно будет зачислена ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
9, 16, 21 апреля — зачисление пенсий и ряда других выплат в банки.
Доставка пенсий и других выплат через почтовые отделения связи в Омской области стартовала 1 апреля и будет осуществляться по графику работы почты, добавили в омском отделении Соцфонда РФ.