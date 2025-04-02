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Омичам установили график выплаты пенсий и пособий в апреле 2025 года

Пенсии омичам начали доставлять 1 апреля.

Источник: Reuters

Отделение Социального фонда России по Омской области огласило график выплаты пенсий и пособий омичам в апреле 2025 года.

Так, уже с четверга, с 3 апреля, на счета в банке начнут перечислять детские пособия: единое пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты в связи с рождением первого ребенка и другие выплаты за март.

В пятницу, 4 апреля (в связи с тем, что дата зачисления 5 апреля — выходной день), досрочно будет зачислена ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

7—8 апреля произойдет зачисление пособий по уходу за детьми до 1,5 лет работающим гражданам на счета в банки.

9, 16, 21 апреля — зачисление пенсий и ряда других выплат в банки.

Доставка пенсий и других выплат через почтовые отделения связи в Омской области стартовала 1 апреля и будет осуществляться по графику работы почты, добавили в омском отделении Соцфонда РФ.