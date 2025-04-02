Врач объяснил, почему при хроническом стрессе изнашивается организм

Современный ритм жизни полон стрессов — как негативных, так и позитивных. Даже радостные события могут вызывать выброс гормонов. Настоящая опасность кроется в хроническом стрессе. Об этом рассказал психиатр Александром Мещеряков, автор книги «Скатертью тревога» издательства «Комсомольская правда».
— Из-за хронического стресса накапливаются проблемы — постепенно, не сразу. Начинаются головные боли напряжения, страдают надпочечники (они вырабатывают кортизол, то есть постоянно трудятся), могут быть проблемы с мочеиспусканием, тахикардия, невралгия, — поделился с KP.RU специалист.
Постоянное напряжение приводит к тому, что зубы начинают сжиматься, развивается бруксизм, и эмаль изнашивается. Также эмоции меняются: радость тускнеет, а тревога и злость усиливаются. По словам эксперта, это делает человека более раздражительным, и даже мелкие события начинают выбивать его из колеи.
Даже при нормальных анализах человек может испытывать боль. В медицине существует также направление психокардиология. Оно изучает случаи сердечных заболеваний, вызванных хроническим стрессом, несмотря на отсутствие физиологических проблем.