Врач объяснил, почему при хроническом стрессе изнашивается организм

Постоянное напряжение приводит к тому, что зубы начинают сжиматься, развивается бруксизм, и эмаль изнашивается. Также эмоции меняются: радость тускнеет, а тревога и злость усиливаются. По словам эксперта, это делает человека более раздражительным, и даже мелкие события начинают выбивать его из колеи.