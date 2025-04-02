Глава МАГАТЭ Гросси может посетить Россию в мае

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси анонсировал возможность своего приезда в Россию в мае 2025 года.
«Мы думаем о мае, возможно», — цитирует Гросси ТАСС.
Глава МАГАТЭ подчеркнул, что постоянно находится в рабочем контакте с Россией.
Также Гроссия заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (АЭС) остается неустойчивой из-за взрывов около станции.
Напомним, сотрудники МАГАТЭ в очередной раз подверглись атаке боевиков киевского режима в Запорожской области в феврале 2025 года. Колонна автомобилей с экспертами агентства попала под миномётный обстрел, а также была атакована беспилотниками ВСУ.
Накануне Рафаэль Гросси сделал несколько заявлений по Запорожской АЭС. Он сообщил, что организация будет оказывать поддержку в реализации будущего соглашения по атомной электростанции. Кроме того, инспекторы ведомства, по его словам, будут находиться на АЭС столько, сколько это необходимо для безопасности.