Глава МАГАТЭ Гросси может посетить Россию в мае

Накануне Рафаэль Гросси сделал несколько заявлений по Запорожской АЭС. Он сообщил, что организация будет оказывать поддержку в реализации будущего соглашения по атомной электростанции. Кроме того, инспекторы ведомства, по его словам, будут находиться на АЭС столько, сколько это необходимо для безопасности.