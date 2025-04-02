Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МАГАТЭ Гросси может посетить Россию в мае

Рафаэль Гросси назвал время возможного посещения им России.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси анонсировал возможность своего приезда в Россию в мае 2025 года.

«Мы думаем о мае, возможно», — цитирует Гросси ТАСС.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что постоянно находится в рабочем контакте с Россией.

Также Гроссия заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (АЭС) остается неустойчивой из-за взрывов около станции.

Напомним, сотрудники МАГАТЭ в очередной раз подверглись атаке боевиков киевского режима в Запорожской области в феврале 2025 года. Колонна автомобилей с экспертами агентства попала под миномётный обстрел, а также была атакована беспилотниками ВСУ.

Накануне Рафаэль Гросси сделал несколько заявлений по Запорожской АЭС. Он сообщил, что организация будет оказывать поддержку в реализации будущего соглашения по атомной электростанции. Кроме того, инспекторы ведомства, по его словам, будут находиться на АЭС столько, сколько это необходимо для безопасности.