Добровольцам в Курской области присвоят статус ветерана боевых действий

Добровольцы, участвующие в боевых действиях в районах России, прилегающих к зоне специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий. Это касается, в том числе, и Курской области.
Соответствующая поправка будет поддержана комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании 2 апреля.
Согласно новой инициативе, добровольческие формирования смогут рассчитывать на получение статуса ветерана боевых действий наравне с военнослужащими.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что статус ветерана боевых действий планируется распространить на тысячи бойцов, которые служат в приграничных районах Курской области.