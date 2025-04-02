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В Челябинской области отменили карантин по гриппу

В челябинских больницах закончился карантин по гриппу.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области закончился карантин в больницах и социальных учреждениях. Постановление о прекращении ограничений подписал главный государственный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

В документе указано, что за последнюю неделю уровень заболеваемости гриппом и прочими ОРВИ снизилась на 26,3%. Сейчас показатель заболеваемости — 78,9 на каждые 100 тыс. человек населения. Это почти на 23% ниже эпидемического порога.

Напомним, карантин из-за роста заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в южноуральских больницах действовал с начала февраля.