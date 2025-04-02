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Бесстрашные клещи атакуют новосибирцев прямо в квартирах

В Новосибирской области заметили клеща, который проник в дом.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирской области сезон активности клещей начался раньше обычного. Уже в первых числах апреля жители региона сообщают о нападении паразитов, однако теперь их можно встретить не только в лесу или парках.

Так, по словам жительницы Краснообска Светланы, первого клеща в этом году она обнаружила прямо у себя в квартире.

«Мы живем на первом этаже, с утра нашли такого “питомца”, — рассказала девушка для Сиб.фм.

Вероятно, активность паразитов связана с аномально теплой весной. В связи с чем жителям следует сейчас соблюдать осторожность: носить закрытую одежду во время прогулок, внимательно осматривать себя и домашних животных после выхода на улицу.

А в случае обнаружения клеща важно правильно удалить его и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Напомним, что в Новосибирске зарегистрирован первый укус клеща в 2025 году.