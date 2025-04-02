В Якутии задержали подозреваемых в поджоге объектов связи

Фигуранты дела контактировали с украинскими спецслужбами.
В Якутии арестованы жители города Мирный, подозреваемые в поджоге сооружений связи. Об этом стало известно из решения местного суда.
«Суд в Якутии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу нескольким жителям города Мирный», — передает решение суда RT. Судебная инстанция избрала им меру пресечения в виде заключения под стражу после задержания в ходе оперативных мероприятий.
Уголовные дела возбуждены по статье о диверсии. Согласно информации, фигуранты контактировали с украинскими спецслужбами через мессенджер и планировали диверсию за деньги.