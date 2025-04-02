Пенсионный возраст в Новосибирске могут повысить до 70 лет

В России возобновились дискуссии о новом этапе пенсионной реформы, который может предусматривать увеличение возраста выхода на пенсию до 70 лет. Поводом для обсуждения стали заявления Минздрава о росте продолжительности жизни россиян.
Депутат Госдумы Михаил Делягин предположил, что после завершения текущей пенсионной реформы в 2028 году власти могут рассмотреть вопрос о дальнейшем повышении возрастного порога. По его мнению, увеличение продолжительности жизни может стать основанием для того, чтобы граждане дольше оставались в трудовом строю. Об этом парламентарий рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
С 2019 года в России уже идёт постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин — до 65 лет, для женщин — до 60 лет. Этот процесс должен завершиться через четыре года.
Однако глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов опроверг слухи о подготовке соответствующих законопроектов.
«Хочу успокоить и заверить, что в комитете законопроектов никаких на эту тему нет, ни про какое повышение возраста. Не рассматриваются и не готовятся. То же самое в правительстве: ни на одной встрече подобные вещи не обсуждаются», — отметил Нилов.
В настоящее время официальных предложений о новом повышении пенсионного возраста не поступало.