Пенсионный возраст в Новосибирске могут повысить до 70 лет

«Хочу успокоить и заверить, что в комитете законопроектов никаких на эту тему нет, ни про какое повышение возраста. Не рассматриваются и не готовятся. То же самое в правительстве: ни на одной встрече подобные вещи не обсуждаются», — отметил Нилов.