На омской телебашне включат подсветку в честь Дня единения народов

Сегодня, 2 апреля, в День единения народов России и Беларуси, на омской телебашне заработает подсветка. Как сообщает официальный телеграм-канал правительства Омской области, тематика будет соответствовать празднику — телебашня озарится в цвета флагов России и Беларуси.
Изображения флагов двух государств и световую надпись «2 апреля — День единения народов Беларуси и России» омичи смогут увидеть на фасаде телебашни с 21:00 до 00:00.
По данным РТРС, в акции примут участие и другие крупные города. К примеру, праздничная иллюминация появится сегодня на телебашнях Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска и Ростова-на-Дону.