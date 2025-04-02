На омской телебашне включат подсветку в честь Дня единения народов

Сегодня, 2 апреля, в День единения народов России и Беларуси, на омской телебашне заработает подсветка. Как сообщает официальный телеграм-канал правительства Омской области, тематика будет соответствовать празднику — телебашня озарится в цвета флагов России и Беларуси.