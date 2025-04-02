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На омской телебашне включат подсветку в честь Дня единения народов

Праздничная иллюминация заработает сегодня.

Источник: Соцсети

Сегодня, 2 апреля, в День единения народов России и Беларуси, на омской телебашне заработает подсветка. Как сообщает официальный телеграм-канал правительства Омской области, тематика будет соответствовать празднику — телебашня озарится в цвета флагов России и Беларуси.

Изображения флагов двух государств и световую надпись «2 апреля — День единения народов Беларуси и России» омичи смогут увидеть на фасаде телебашни с 21:00 до 00:00.

По данным РТРС, в акции примут участие и другие крупные города. К примеру, праздничная иллюминация появится сегодня на телебашнях Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска и Ростова-на-Дону.