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Исторические здания ремонтируют во Владивостоке

Здания, являющиеся памятниками истории и архитектуры, приводят в порядок в дальневосточной столице.

Источник: Администрация Владивостока

Работа ведется в рамках мероприятия «Сохранение внешнего историко-архитектурного облика зданий и сооружений города Владивостока» муниципальной программы «Жилье и городская среда».

Как отмечает пресс-служба управления содержания жилищного фонда, благодаря средствам, выделенным краевым правительством, уже преобразились фасады зданий на Светланской, 5, 39, 39 В, 59, Океанском проспекте, 12 и Семеновской, 10. Сейчас фасады также ремонтируют на Светланской, 7 и 61. Вскоре ожидается ремонт здания на Пушкинской, 35. По ряду адресов также провели работы по замене кровли.

Кроме того, в прошлом году преобразился «Дом Демби» на Океанском проспекте, 9, где сейчас находится центр современного искусства «Артэтаж». Здесь отремонтировали фасад, кровлю, а также восстановили некоторые исторические элементы.

«Восстановление исторических зданий — важный шаг по улучшению внешнего облика и повышению туристической привлекательности города. Планируем продолжать эти работы в дальнейшем», — сообщил и. о. заместителя главы администрации — начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер.