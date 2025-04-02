Исторические здания ремонтируют во Владивостоке

Работа ведется в рамках мероприятия «Сохранение внешнего историко-архитектурного облика зданий и сооружений города Владивостока» муниципальной программы «Жилье и городская среда».
Как отмечает пресс-служба управления содержания жилищного фонда, благодаря средствам, выделенным краевым правительством, уже преобразились фасады зданий на Светланской, 5, 39, 39 В, 59, Океанском проспекте, 12 и Семеновской, 10. Сейчас фасады также ремонтируют на Светланской, 7 и 61. Вскоре ожидается ремонт здания на Пушкинской, 35. По ряду адресов также провели работы по замене кровли.
Кроме того, в прошлом году преобразился «Дом Демби» на Океанском проспекте, 9, где сейчас находится центр современного искусства «Артэтаж». Здесь отремонтировали фасад, кровлю, а также восстановили некоторые исторические элементы.
«Восстановление исторических зданий — важный шаг по улучшению внешнего облика и повышению туристической привлекательности города. Планируем продолжать эти работы в дальнейшем», — сообщил и. о. заместителя главы администрации — начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер.