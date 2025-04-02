В России стали меньше наказывать пьяниц за рулем

В 2024 году выявлено свыше 151 млн нарушителей ПДД.
В России сократилось количество наказаний для пьяных водителей. Более 56 тысяч нарушителей получили административный арест, почти 237 тысяч лишились прав и были оштрафованы, а около 25 тысяч отделались только штрафом. Об этом стало известно из данных ГАИ.
«По решениям суда более 56 тысяч нарушителей были подвергнуты административному аресту, почти 237 тысяч лишены водительских удостоверений и оштрафованы, почти 25 тысяч получили в качестве наказания только штраф. Если сравнивать с показателями за 2023 год, то они снизились», — передает данные Госавтоинспекции ТАСС.
В 2024 году было выявлено свыше 151 миллиона нарушений правил дорожного движения. Из них почти 12 миллионов — это нарушения, совершенные водителями.