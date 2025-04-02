В России стали меньше наказывать пьяниц за рулем

«По решениям суда более 56 тысяч нарушителей были подвергнуты административному аресту, почти 237 тысяч лишены водительских удостоверений и оштрафованы, почти 25 тысяч получили в качестве наказания только штраф. Если сравнивать с показателями за 2023 год, то они снизились», — передает данные Госавтоинспекции ТАСС.