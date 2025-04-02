Самая большая в мире сова попала в кадр фотоловушки в Приморье

По последним данным, в природе осталось не более 400 пар этих птиц, которые образуют пары на всю жизнь. Рыбный филин предпочитает селиться вблизи реки Норы и в зимний период питается рыбой, такой как ленок и хариус. Птица ведёт скрытный образ жизни и увидеть её можно только случайно, например, на фотографиях, сделанных с помощью фотоловушек или с коптера.