Самая большая в мире сова попала в кадр фотоловушки в Приморье

В национальном парке «Удэгейская легенда», расположенном в Приморском крае, фотоловушка запечатлела редкие кадры ночной рыбалки самой большой в мире совы — краснокнижного рыбного филина.
Зимой рыбному филину сложно найти пропитание. Птица терпеливо ждёт, иногда часами, или бродит по мелководью незамерзающих проток. Об этом рассказали специалисты национального парка и опубликовали видео.
«В окрестностях кордона “Корейский прижим” можно увидеть следы этой редкой птицы на снегу, который ещё не успел замёрзнуть у незамерзающих проток. А если вам повезёт, то в тишине вечера вы сможете услышать её голос — протяжное “хуу-гууу”», — подчеркнули специалисты.
Стоит отметить, что рыбный филин — это исчезающий вид птиц, который находится под защитой и занесён в Красную книгу. Согласно информации, предоставленной учёными, в настоящее время эти птицы обитают только на территории России. Их можно встретить в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине и Курильских островах.
По последним данным, в природе осталось не более 400 пар этих птиц, которые образуют пары на всю жизнь. Рыбный филин предпочитает селиться вблизи реки Норы и в зимний период питается рыбой, такой как ленок и хариус. Птица ведёт скрытный образ жизни и увидеть её можно только случайно, например, на фотографиях, сделанных с помощью фотоловушек или с коптера.