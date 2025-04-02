Глава МАГАТЭ Гросси допустил, что в мае посетит РФ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что изучает возможность визита в Российскую Федерацию в мае текущего года.
«Даты ещё нет. Мы думаем о мае, возможно», — сказал он, заявление прозвучало в ходе беседы с ТАСС.
Гросси добавил, что МАГАТЭ находится в постоянном рабочем контакте с российской стороной.
Он также добавил, что рассчитывает посетить Иран до конца апреля для «обсуждения иранской сделки».
Ранее сообщалось, что Гросси пристыдил французского лидера Эммануэля Макрона за ядерную риторику. Гендиректор МАГАТЭ заявил о «размывании норм» после слов Макрона о ядерном вооружении.