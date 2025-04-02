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Жители Конго стали чаще сообщать о встречах с живым динозавром

В последние годы участились наблюдения мифического существа мокеле-мбембе в лесах у реки Конго, однако ученые до сих пор не верят в его существование.

Источник: Аргументы и факты

Участились сообщения о встречах с существом мокеле-мбембе в лесах у реки Конго, пишет Popular Mechanics.

По преданиям народов, живущих во впадине Конго в Африке, у мокеле-мбембе огромные размеры, длинная шея и маленькая голова. Ранее некоторые ученые допускали существование мокеле-мбембе, так как, по их мнению, в непроходимых лесах и болотах впадины Конго вполне мог затеряться живой динозавр. Однако поиски животного не принесли никаких результатов.

Несмотря на участившиеся в последние годы наблюдения мокеле-мбембе, сегодня эксперты продолжают сомневаться в его существовании. Они полагают, что всплеск сообщений о существе может быть связан с вырубкой джунглей, которая вынуждает живущих там животных переселяться в другие места. Люди, ни разу не видевшие этих зверей раньше, принимают их за мифических монстров, пишет National Geographic.

Ранее на дне океана возле побережья Аляски ученые обнаружили странный «золотой шар».

В Якутии оленевод обнаружил посреди леса загадочную субстанцию, которая вышла из-под земли.