Жители Конго стали чаще сообщать о встречах с живым динозавром

Несмотря на участившиеся в последние годы наблюдения мокеле-мбембе, сегодня эксперты продолжают сомневаться в его существовании. Они полагают, что всплеск сообщений о существе может быть связан с вырубкой джунглей, которая вынуждает живущих там животных переселяться в другие места. Люди, ни разу не видевшие этих зверей раньше, принимают их за мифических монстров, пишет National Geographic.