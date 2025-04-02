Жители Конго стали чаще сообщать о встречах с живым динозавром

Участились сообщения о встречах с существом мокеле-мбембе в лесах у реки Конго, пишет Popular Mechanics.
По преданиям народов, живущих во впадине Конго в Африке, у мокеле-мбембе огромные размеры, длинная шея и маленькая голова. Ранее некоторые ученые допускали существование мокеле-мбембе, так как, по их мнению, в непроходимых лесах и болотах впадины Конго вполне мог затеряться живой динозавр. Однако поиски животного не принесли никаких результатов.
Несмотря на участившиеся в последние годы наблюдения мокеле-мбембе, сегодня эксперты продолжают сомневаться в его существовании. Они полагают, что всплеск сообщений о существе может быть связан с вырубкой джунглей, которая вынуждает живущих там животных переселяться в другие места. Люди, ни разу не видевшие этих зверей раньше, принимают их за мифических монстров, пишет National Geographic.
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