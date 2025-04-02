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Омская область попала в топ регионов с большой очередью на жилье для детей-сирот

Статистику проанализировала рабочая группа комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Источник: Комсомольская правда

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства проанализировал, как в регионах РФ соблюдаются жилищные права детей-сирот. В частности, были названы субъекты федерации, с самыми большими очередями на жилье.

В антирейтинг попала и Омская область — здесь стоят в очереди 6 411 детей. Такие данные со ссылкой на председателя комитета Нину Останину приводит «Парламентская газета».

Первое место занимает Иркутская область, где в очереди на жилье стоят 10 525 детей-сирот. Далее следует Кемеровская область (7004 ребенка), Забайкальский край (7003) и Свердловская область (6743 ребенка).

Ранее мы писали, что только в 2023 году областной бюджет затратил на приобретение жилья для детей-сирот 1 млрд рублей.