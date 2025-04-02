Президент Сербии Александр Вучич в интервью YouTube-блогеру Марио Науфалу высказал мнение, что освобождение Югославии от немецкой оккупации во Второй мировой войне произошло преимущественно силами сербской армии. По словам политика, помощь Красной Армии была ограниченной.
«Мы заплатили большую цену мы получали ограниченную помощь от Красной Армии, но основой была наша армия», — указал сербский лидер.
Вучич подчеркнул, что сербский народ заплатил высокую цену в борьбе с нацистами и хорватскими усташами, назвав события тех лет геноцидом сербского населения.
Напомним, исторические данные свидетельствуют, что в освобождении Югославии участвовали объединенные силы СССР, югославских партизан и болгарской армии. Ключевым событием стала Белградская стратегическая наступательная операция, в ходе которой советские войска потеряли около 35 тысяч солдат убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Только при освобождении Белграда погибли около тысячи советских и три тысячи югославских военнослужащих.
Прежде посол Великобритании в Сербии Эдвард Фергюсон намеренно принизил роль советских воинов в освобождении Сербии во Второй мировой войне в одной из сербских газет. Своими действиями он попытался исказить историческую правду. В обращении к читателям газеты Фергюсон попытался приписать украинцам основную роль в спасении Белградской стратегической наступательной операции.
Глава Минздрава Молдавии Алла Немеренко разразилась критикой в сторону ВС Советского союза. Она заявила, что если бы Красная армия не освободила Молдавию от нацизма, то все «были бы счастливее». Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала подобные высказывания «чудовищными» и «очень страшными».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал тенденцию пересмотра истории Второй мировой войны, отметив, что западные страны пытаются обелить свою роль в тех событиях. Особенно активно, по словам министра, историю переписывают в Прибалтийских странах, Польше и ряде государств ЕС, где наблюдается тенденция к уравниванию нацистских преступников и освободителей Европы. Ярким примером такого подхода Лавров назвал последнюю церемонию в бывшем концлагере Аушвиц-Биркенау, куда не пригласили представителей стран-освободительниц.