Президент Сербии исказил события Второй мировой войны: странное заявление об СССР

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал тенденцию пересмотра истории Второй мировой войны, отметив, что западные страны пытаются обелить свою роль в тех событиях. Особенно активно, по словам министра, историю переписывают в Прибалтийских странах, Польше и ряде государств ЕС, где наблюдается тенденция к уравниванию нацистских преступников и освободителей Европы. Ярким примером такого подхода Лавров назвал последнюю церемонию в бывшем концлагере Аушвиц-Биркенау, куда не пригласили представителей стран-освободительниц.