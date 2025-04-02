Для казанских выпускников подготовят концерт за 13 млн рублей

Дата и место проведения мероприятия пока что не назначены. Известно, что выпускной должен пройти до конца июня на площадке, вмещающей от 8,5 тыс. человек.
В концерте и его подготовке будут участвовать два популярных казанских ведущих, 12 вокалистов, шесть хореографических коллективов, диджей и композитор.
Для директоров школ будет организован обед, на котором подадут салат, жюльен из куриной грудки с грибами, царскую уху с тремя видами рыбы, рулет из говядины и запеченный картофель. Еще будут пирожное на десерт, морс, чай и кофе, а также нарезки: сырная, овощная и фруктовая.
Заказчиком выступает Управление образования исполкома Казани.