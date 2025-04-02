В Омске капитально отремонтировали крупный медцентр

Как отметили в ведомстве, можно сказать, что это уже новое медицинское учреждение, где были учтены детали для удобства не только пациентов, но и персонала. Была обновлена внутренняя отделка, переделаны коридоры и медицинские кабинеты, получено новое оборудование, произведена замена старых дверей на современные и функциональные. Также особое внимание уделено освещению и звукоизоляции помещений.