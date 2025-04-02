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В Омске капитально отремонтировали крупный медцентр

Поликлиника № 3 обслуживает около 30 тысяч взрослых омичей.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В пресс-службе Правительства Омской области сообщили, что в поликлинике № 3 Ленинского административного округа завершены основные работы по реконструкции. Об этом доложил Губернатор региона Виталий Хоценко.

«В Ленинском округе мы закончили капитальный ремонт поликлиники № 3, где обслуживаются около 30 тысяч человек. Модернизация учреждения была проведена в соответствии с президентской программой улучшения первичного звена здравоохранения», — отметил глава Омской области.

Как отметили в ведомстве, можно сказать, что это уже новое медицинское учреждение, где были учтены детали для удобства не только пациентов, но и персонала. Была обновлена внутренняя отделка, переделаны коридоры и медицинские кабинеты, получено новое оборудование, произведена замена старых дверей на современные и функциональные. Также особое внимание уделено освещению и звукоизоляции помещений.

Ранее мы писали, что в Омске в течение следующих четырех лет намечено строительство современного медицинского комплекса. Он появится на улице Булатова.