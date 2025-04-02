Депутаты захотели сделать бесплатный проезд для студентов

Он добавил, что в партию поступает множество обращений от студентов, которые сталкиваются с высокими затратами на переезды между учебными заведениями. ЛДПР стремится создать комфортные условия для учебы, чтобы студенты могли сосредоточиться на получении образования, заключил Слуцкий.