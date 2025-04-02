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Депутаты захотели сделать бесплатный проезд для студентов

В России необходимо ввести бесплатный проезд для студентов, что поможет сократить их расходы и упростить получение образования. С таким предложением выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Бесплатный проезд значительно упростит жизнь студентам, заявил Слуцкий.

В России необходимо ввести бесплатный проезд для студентов, что поможет сократить их расходы и упростить получение образования. С таким предложением выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Сотни тысяч студентов из простых семей вынуждены экономить каждый рубль, чтобы получить высшее или среднее специальное образование (СПО). И бесплатный проезд до места учебы значительно упростит им жизнь», — передает слова Слуцкого РИА Новости.

Он добавил, что в партию поступает множество обращений от студентов, которые сталкиваются с высокими затратами на переезды между учебными заведениями. ЛДПР стремится создать комфортные условия для учебы, чтобы студенты могли сосредоточиться на получении образования, заключил Слуцкий.