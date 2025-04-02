Волгоградцам рассказали, как защититься от бешенства

Всего с начала текущего года в медучреждения с жалобами на укусы и ослюнения животными обратились 1459 человек, что на 21,7% превышает среднемноголетний уровень.
Бешенство является смертельным заболеванием, вероятность летального исхода составляет 100%. Человек заражается от животного, инфицированного вирусом бешенства, домашние животные также не исключение. Вирус живет в слюне, инфицированное животное может представлять опасность в течение 10 дней до появления первых признаков болезни.
Заболевание может протекать у животных как в тихой, так и в агрессивной форме. Первая самая опасная, так как человек не всегда может распознать, что с животным что-то не так.
Чтобы избежать бешенства, владельцы животных обязаны зарегистрировать питомцев в ветеринарной станции и ежегодно прививаться от бешенства. Проводите прогулки только на поводке и в наморднике, не допускайте контакта с дикими животными. В случае подозрения на бешенство вызывайте сотрудника ветеринарной станции по болезням животных.
Единственный надежный способ профилактики бешенства у животных — вакцинация.