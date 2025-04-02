Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорному пункту ВСУ под Курском

Российские военные ликвидировали опорный пункт Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли экипажи штурмовиков Су-25. Были использованы авиаракеты.
Кроме того, российские военнослужащие ликвидировали живую силу противника.
«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по опорному пункту и личному составу подразделений ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Пуски ракет осуществлялись парами с малых высот. После Су-25 вернулись на аэродром вылета.
Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ка-52М («Аллигатор») уничтожил технику ВСУ под Курском.
Также стало известно, что экипаж вертолёта Ми-35М («Ночной охотник») ликвидировал объекты Вооружённых сил Украины в Курской области.