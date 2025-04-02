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Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорному пункту ВСУ под Курском

Кроме того, российские военнослужащие ликвидировали живую силу противника.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали опорный пункт Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли экипажи штурмовиков Су-25. Были использованы авиаракеты.

Кроме того, российские военнослужащие ликвидировали живую силу противника.

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по опорному пункту и личному составу подразделений ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Пуски ракет осуществлялись парами с малых высот. После Су-25 вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ка-52М («Аллигатор») уничтожил технику ВСУ под Курском.

Также стало известно, что экипаж вертолёта Ми-35М («Ночной охотник») ликвидировал объекты Вооружённых сил Украины в Курской области.