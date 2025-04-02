В Челябинскую область после 20-градусного потепления придут дожди

По данным местного отделения Гидрометцентра, в среду на территории области будет стоять переменная облачность, преимущественно без осадков, воздух прогреется до +15…+20. Ветер южной четверти окажется весьма ощутимым, с порывами до 15 метров в секунду.
В ночь на четверг похолодает до +4…+9, местами начнутся небольшие дожди. Днём осадки усилятся на севере области, где расположены Снежинск, Верхний Уфалей и так далее. Воздух прогреется до +8…+13, а на юге, где Магнитогорск, Варна, Карталы, будет до +18. В ночь на четверг начнутся осадки уже в виде мокрого снега.
В Челябинске днём в среду переменная облачность и +17…+19. В ночь на четверг — уже до +6…+8, начнётся небольшой дождь. Днём он усилится, уличные термометры покажут +11…+13. Осадки закончатся в ночь на пятницу, похолодает до −1…+1, днём будет максимум +6…+8.