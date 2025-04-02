В Челябинскую область после 20-градусного потепления придут дожди

В ночь на четверг похолодает до +4…+9, местами начнутся небольшие дожди. Днём осадки усилятся на севере области, где расположены Снежинск, Верхний Уфалей и так далее. Воздух прогреется до +8…+13, а на юге, где Магнитогорск, Варна, Карталы, будет до +18. В ночь на четверг начнутся осадки уже в виде мокрого снега.