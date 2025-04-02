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В Челябинскую область после 20-градусного потепления придут дожди

Чудесную погоду обещают синоптики в Челябинской области: в среду, 2 апреля, потеплеет аж до +20 градусов. В части региона эта теплынь задержится чуть дольше, чем сообщалось накануне. При этом в прогнозе на эту неделю появились дожди и мокрый снег.

Сейчас в Ричмонде: +10° 0 м/с 57% 763 мм рт. ст. +10°
Источник: Pchela.News

По данным местного отделения Гидрометцентра, в среду на территории области будет стоять переменная облачность, преимущественно без осадков, воздух прогреется до +15…+20. Ветер южной четверти окажется весьма ощутимым, с порывами до 15 метров в секунду.

В ночь на четверг похолодает до +4…+9, местами начнутся небольшие дожди. Днём осадки усилятся на севере области, где расположены Снежинск, Верхний Уфалей и так далее. Воздух прогреется до +8…+13, а на юге, где Магнитогорск, Варна, Карталы, будет до +18. В ночь на четверг начнутся осадки уже в виде мокрого снега.

В Челябинске днём в среду переменная облачность и +17…+19. В ночь на четверг — уже до +6…+8, начнётся небольшой дождь. Днём он усилится, уличные термометры покажут +11…+13. Осадки закончатся в ночь на пятницу, похолодает до −1…+1, днём будет максимум +6…+8.