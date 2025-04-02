Из-за увольнения директора школы в Перми могут уйти учителя и дети

В письме на имя министра Сергея Кравцова (копии также направлены губернатору, министру образования Прикамья и главе департамента образования Перми) педагоги пермской школы № 153 указывают на то, что с 25 марта 2025 года не продлён контракт с директором Наталией Исаевой, которая возглавляет учреждение с 2010 года. В обращении коллеги перечисляют заслуги своего руководителя в административной работе, педагогике и патриотическом воспитании.