Из-за увольнения директора школы в Перми могут уйти учителя и дети

В Перми педагогический коллектив школы написал главе федерального министерства просвещения открытое письмо, в котором сообщил о возможности массового увольнения учителей и перевода учеников из-за ухода директора, сообщает «В курсе.ру».
В письме на имя министра Сергея Кравцова (копии также направлены губернатору, министру образования Прикамья и главе департамента образования Перми) педагоги пермской школы № 153 указывают на то, что с 25 марта 2025 года не продлён контракт с директором Наталией Исаевой, которая возглавляет учреждение с 2010 года. В обращении коллеги перечисляют заслуги своего руководителя в административной работе, педагогике и патриотическом воспитании.
Педагогический коллектив выразил несогласие с решением городского департамента образования о прекращении трудового договора Наталии Исаевой, а также обеспокоенность тем, что «такое решение может привести к массовым увольнениям по собственному желанию опытных и компетентных педагогов и вызвать отток одарённых детей в другие школы».