В Якутии задержаны злоумышленники, устроившие диверсию

Двое молодых людей из города Мирный (республика Саха) подозреваются в диверсии на объекте связи. Об этом информирует пресс-служба УФСБ России по Якутии.
Сообщается, что злоумышленники связались через мессенджер с представителем иностранных спецслужб и получили задание за вознаграждение провести диверсию на территории региона.
Оба подозреваемых задержаны, им предъявлено обвинение в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Минимальная санкция по этой статье составляет 10 лет лишения свободы, максимальная — 20 лет.
Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала террориста, готовившего взрывы в синагоге и московском метро. Во время обыска в его доме нашли оружие, компоненты для бомб и другие опасные вещества.
Тем временем в Ставрополе женщина получила 19 лет колонии за подготовку теракта в и госизмену.
Также сообщалось, что против бойцов ВС РФ пытались устроить диверсию с помощью FPV-очков. Неизвестные заложили в устройства пластид, который бы взорвался при включении.