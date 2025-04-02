Михаилу Ефремову после колонии пророчат статус самого кассового актера

После пяти лет заключения Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, получил право на условно-досрочное освобождение. Уже в начале апреля 61-летний актер вернется домой. Однако долго без работы он не останется. По словам продюсера и товарища отца актера Евгения Морозова, его ждет громкое возвращение в профессию.
— Во-первых, народ видит, что Миша искренне раскаялся. Во-вторых, он талантливый актер, люди его всегда любили за простоту и обаяние. Ассоциация продюсеров решила поддержать Мишу. После возвращения Ефремов станет самым кассовым актером, — рассказал Морозов KP.RU.
По словам друга семьи, первый съемочный день артиста назначен на май. На свободе он будет зарабатывать 2,5 млн рублей в день. Однако в актерской среде отношение к Ефремову далеко не однозначное. Некоторые коллеги не в восторге от его возвращения.
— То, что он вернется в профессию, — это понятно. Но особых восторгов по этому поводу я не испытываю. Самое главное не то, вернется он в профессию или нет. Главное, чтобы он человеком стал, — признался актер Юрий Назаров.
Так или иначе, по мнению экспертов, Михаил Ефремов остается одной из самых обсуждаемых фигур в российском кино.