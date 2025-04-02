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МЧС предупреждает о сильном ветре в Беларуси в среду

Ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений и привести к падению деревьев.

Сейчас в Ричмонде: +10° 0 м/с 57% 763 мм рт. ст. +10°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Усиление ветра порывами 15−18 м/с ожидается днем в отдельных районах Беларуси, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели предупреждают, что сильный ветер может повредить и даже оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение и отключить электрические подстанции, а также электроэнергию в населенных пунктах. Кроме того, ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений и привести к падению деревьев.

По прогнозам Белгидромета, сегодня установится переменная облачность. Днем будет в основном без осадков, лишь по юго-востоку страны пройдут дожди. Ветер северный, северо-восточный 5−10 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с, в отдельных районах — 15−18 м/с.

Дневная температура воздуха составит +12..+17°С, по юго-востоку +9..+11°С.