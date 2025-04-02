МЧС предупреждает о сильном ветре в Беларуси в среду

Спасатели предупреждают, что сильный ветер может повредить и даже оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение и отключить электрические подстанции, а также электроэнергию в населенных пунктах. Кроме того, ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений и привести к падению деревьев.