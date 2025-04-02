МЧС предупреждает о сильном ветре в Беларуси в среду

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Усиление ветра порывами 15−18 м/с ожидается днем в отдельных районах Беларуси, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели предупреждают, что сильный ветер может повредить и даже оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение и отключить электрические подстанции, а также электроэнергию в населенных пунктах. Кроме того, ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений и привести к падению деревьев.
По прогнозам Белгидромета, сегодня установится переменная облачность. Днем будет в основном без осадков, лишь по юго-востоку страны пройдут дожди. Ветер северный, северо-восточный 5−10 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с, в отдельных районах — 15−18 м/с.
Дневная температура воздуха составит +12..+17°С, по юго-востоку +9..+11°С.