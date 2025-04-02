ЕСПЧ получил жалобу: Властям Финляндии придется объяснить, почему граница с Россией закрыта

Закрытие границы и неопределенность с ее открытием повергли многих в шок. За десятилетия в приграничье люди привыкли свободно перемещаться куда и когда угодно. По разные стороны границы — родители, сестры и братья, дети. Не говоря уже о могилах предков. Теперь это все стало недоступно на неопределённый срок.