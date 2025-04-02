ЕСПЧ получил жалобу: Властям Финляндии придется объяснить, почему граница с Россией закрыта

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от финских властей предоставить обоснования для полного закрытия границы с Россией. Как сообщает Helsingin Sanomat, соответствующая жалоба поступила от девяти проживающих в Финляндии граждан русского происхождения.
Заявители утверждают, что ограничения нарушают их права, поскольку регулярные поездки между двумя странами составляют важную часть их жизни. В жалобе указаны конкретные случаи: невозможность посещения родственников в России, трудности с получением пенсий (из-за санкций против российских банков некоторые вынуждены были забирать выплаты лично) и другие бытовые проблемы.
Требование суда обязывает финские власти в установленный срок представить юридические и фактические основания для действующих ограничений.
Напомним, Финляндия полностью закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года, объяснив это неконтролируемым потоком мигрантов из третьих стран. Тогда Хельсинки обвинили Москву в организации миграционного кризиса. Финские власти уверяли, что потоки пребывающих якобы намеренно организованы российскими властями с целью «расколоть и дестабилизировать финское общество».
Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решительно опровергла эти обвинения. Она назвала их проявлением двойных стандартов, которые часто встречаются на Западе.
Закрытие границы и неопределенность с ее открытием повергли многих в шок. За десятилетия в приграничье люди привыкли свободно перемещаться куда и когда угодно. По разные стороны границы — родители, сестры и братья, дети. Не говоря уже о могилах предков. Теперь это все стало недоступно на неопределённый срок.
Накануне сообщалось, что финские власти начали подготовку к возможному возобновлению пограничного сообщения с Россией. Переговоры могут начаться в 2025 году, но только после нормализации отношений между ЕС и Москвой. Первым этапом станет открытие границы для грузового транспорта. Даже президент Финляндии Александр Стубб призвал свою страну «морально подготовиться» к восстановлению отношений с Россией.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль открыт к тем странам, которые желают восстановления отношений с Москвой. По его словам, Россия никогда не была инициатором того, чтобы портить отношения с собственными соседями, в том числе с такими как Финляндия.