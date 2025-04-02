Первый весенний субботник пройдет в Хабаровске 26 апреля

В Хабаровске приводят в порядок дворы и улицы. Городские службы очищают территорию от накопившегося за зиму мусора. Работы идут в рамках двухмесячника по санитарной уборке. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Спецбригады вышли на улицы Карла Маркса, Окружную и проспект 60-летия Октября. В Кировском, Индустриальном и Краснофлотском районах вывезли мусорные накопления. Особое внимание уделяют неканализованному жилому фонду. Там для отходов используют специальные коробы. Их в городе 103, на данный момент убрано 34.
По словам первого замначальника управления ЖКХ Олега Кустова, до 15 апреля все зимние короба ликвидируют. В теплое время года на их месте ставят контейнеры. Двухмесячник по уборке продлится до конца мая. Запланированы два массовых субботника — 26 апреля и 24 мая.