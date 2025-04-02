Первый весенний субботник пройдет в Хабаровске 26 апреля

По словам первого замначальника управления ЖКХ Олега Кустова, до 15 апреля все зимние короба ликвидируют. В теплое время года на их месте ставят контейнеры. Двухмесячник по уборке продлится до конца мая. Запланированы два массовых субботника — 26 апреля и 24 мая.