Концерт Галкина вызвал негативную реакцию у жителей Германии

Анонс гастрольного тура Максима Галкина* по городам Германии вызвал бурную реакцию у части немецкой аудитории. Зрители считают, что программа артиста рассчитана исключительно на русскоязычных эмигрантов и украинских беженцев.
«Ваш поезд уже ушёл. Зачем вам сюда приезжать?» — такие комментарии появились в социальных сетях.
Многие считают, что в текущей ситуации, когда Германия сталкивается с рядом внутренних проблем, развлекательные мероприятия подобного рода неуместны. Особенно возмущает тот факт, что билеты на концерты будут приобретены за счёт государственных пособий, которые выплачиваются тем же беженцам. Это, по мнению налогоплательщиков, ляжет дополнительным бременем на бюджет страны.
Также иронично воспринимается попытка Галкина «ассимилироваться» в немецкой среде. Некоторые пользователи считают, что даже знание языка не делает его «своим».
Напомним, Максим Галкин покинул Россию в феврале 2022 года и с тех пор активно даёт концерты за границей.
Ранее Галкин рассказал, что мошенники собирают деньги в Сети от его имени и имени его супруги Аллы Пугачёвой.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.