Концерт Галкина вызвал негативную реакцию у жителей Германии

Многие считают, что в текущей ситуации, когда Германия сталкивается с рядом внутренних проблем, развлекательные мероприятия подобного рода неуместны. Особенно возмущает тот факт, что билеты на концерты будут приобретены за счёт государственных пособий, которые выплачиваются тем же беженцам. Это, по мнению налогоплательщиков, ляжет дополнительным бременем на бюджет страны.