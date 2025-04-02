Венгрию призвали арестовать премьер-министра Израиля Нетаньяху

Международная правозащитная организация Amnesty International попросила Будапешт задержать израильского премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, информирует Arab News.
Напомним, по информации израильских СМИ, Нетаньяху намерен прибыть в Венгрию вечером в среду.
Он проведёт встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, который осенью 2024 года отклонил решение МУС об аресте Нетаньяху.
Чиновница Amnesty International Эрика Гевара-Росас заявила, что визит премьер-министра Израиля «следует расценивать как попытку подорвать работу МУС».
Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены на территории Палестины, в том числе в Газе.