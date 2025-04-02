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Венгрию призвали арестовать премьер-министра Израиля Нетаньяху

Нетаньяху намерен прибыть в Венгрию вечером в среду.
Источник: Аргументы и факты

Международная правозащитная организация Amnesty International попросила Будапешт задержать израильского премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, информирует Arab News.

Напомним, по информации израильских СМИ, Нетаньяху намерен прибыть в Венгрию вечером в среду.

Он проведёт встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, который осенью 2024 года отклонил решение МУС об аресте Нетаньяху.

Чиновница Amnesty International Эрика Гевара-Росас заявила, что визит премьер-министра Израиля «следует расценивать как попытку подорвать работу МУС».

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены на территории Палестины, в том числе в Газе.