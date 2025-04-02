Вильфанд: температура на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири превысит норму

Самую высокую температуру стоит ожидать жителям Краснодарского края, здесь в ближайшие дни она повысится до 20—25 градусов со знаком плюс. Немного отстает Северо-Кавказский федеральный округ, здесь до конца недели будет 27−24 градуса тепла.