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Вильфанд: температура на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири превысит норму

В начале апреля воздух будет на 6−11 градусов теплее в шести российских регионах.

Источник: Комсомольская правда

В шести регионах России в начале апреля температура воздуха на 6−11 градусов превысит норму. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Речь идет о Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Сибирском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Самую высокую температуру стоит ожидать жителям Краснодарского края, здесь в ближайшие дни она повысится до 20—25 градусов со знаком плюс. Немного отстает Северо-Кавказский федеральный округ, здесь до конца недели будет 27−24 градуса тепла.

При этом в Якутии и на Чукотке еще лежит снег, высота покрова достигает 70−80 см.

Напомним, метеолороги предупреждали, что из-за тёплой весны вегетационный период у растений, в том числе этап цветения, начнётся раньше обычного. К сезону поллиноза (аллергических реакций на пыльцу) тоже следует готовиться заранее.

Ранее терапевт Сысоева заявила о вреде аномально теплой зимы для здоровья.