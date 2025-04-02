Вильфанд: температура на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири превысит норму

В шести регионах России в начале апреля температура воздуха на 6−11 градусов превысит норму. Об этом информирует Гидрометцентр России.
Речь идет о Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Сибирском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Самую высокую температуру стоит ожидать жителям Краснодарского края, здесь в ближайшие дни она повысится до 20—25 градусов со знаком плюс. Немного отстает Северо-Кавказский федеральный округ, здесь до конца недели будет 27−24 градуса тепла.
При этом в Якутии и на Чукотке еще лежит снег, высота покрова достигает 70−80 см.
Напомним, метеолороги предупреждали, что из-за тёплой весны вегетационный период у растений, в том числе этап цветения, начнётся раньше обычного. К сезону поллиноза (аллергических реакций на пыльцу) тоже следует готовиться заранее.
Ранее терапевт Сысоева заявила о вреде аномально теплой зимы для здоровья.