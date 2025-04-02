Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обратно на экраны: продюсеры расчищают места в сериалах для Михаила Ефремова

Продюсер Морозов: Под Михаила Ефремова уже расчищают роли в новых сериалах.

Источник: Комсомольская правда

Продюсеры уже готовят Михаилу Ефремову обратный путь в профессию. После пяти лет заключения актер, осужденный за смертельное ДТП, выходит на свободу по условно-досрочному освобождению. Уже в начале апреля он вернется домой, а в мае приступит к съемкам.

— Талант не пропьешь. И в театре, и в кино он блестяще играл. Ассоциация продюсеров решила поддержать Мишу. Под него уже расчищают место в новых сериалах, вводят туда нового героя, чтобы у Ефремова была работа, — рассказал KP.RU друг семьи, продюсер Евгений Морозов.

По словам Морозова, гонорар Ефремова будет рекордным — 2,5 миллиона рублей за съемочный день. Это в разы больше, чем получают самые высокооплачиваемые актеры российского кино.

Однако у актера никогда не было проблем с деньгами. По данным госзакупок, до заключения за каждый спектакль в «Современнике» он получал от 900 тысяч до 3,9 миллиона рублей вместе с репетициями. Знакомые Ефремова говорят, что все эти годы его семье помогали друзья-бизнесмены.