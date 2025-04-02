Обратно на экраны: продюсеры расчищают места в сериалах для Михаила Ефремова

Однако у актера никогда не было проблем с деньгами. По данным госзакупок, до заключения за каждый спектакль в «Современнике» он получал от 900 тысяч до 3,9 миллиона рублей вместе с репетициями. Знакомые Ефремова говорят, что все эти годы его семье помогали друзья-бизнесмены.