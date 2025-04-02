Овечкин 16 апреля может побить рекорд НХЛ по голам: три шайбы до победы и поддержка великого хоккеиста Гретцки

Первый полный сезон спортсмен провел в составе «Динамо» в 2002—2003 годах. В 2003 году к нему проявил интерес клуб НХЛ «Флорида Пантерс», однако хоккеист не смог туда перейти, потому что не достиг 18 лет. В 2004 году на драфте лиги Александр Овечкин был выбран под первым номером клубом «Вашингтон Кэпиталз». Однако из-за локаута (заморозка сезона в лиге — прим. URA.RU) в сезоне 2004/05 в Национальной хоккейной лиге Овечкин остался в «Динамо» еще на один год.