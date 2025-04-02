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Овечкин установил рекорд по голам в НХЛ среди хоккеистов старше 30 лет

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» побил результат канадского спортсмена Горди Хоу.

Источник: Аргументы и факты

Нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди игроков старше 30 лет.

Он забросил шайбу в гостевом матче против команды «Бостон Брюинз». Капитан «Вашингтона» превзошел достижение канадского спортсмена Горди Хоу, который, достигнув 30 лет, успел забить в играх НХЛ 415 голов.

Всего Овечкин в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги забросил 891 шайбу.

Напомним, в конце марта хоккеист Никита Кучеров клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» стал лучшим российским игроком в истории НХЛ по числу сезонов со 100 набранными очками.

Он побил рекорд Александра Овечкина. В матче против команды «Питтсбург Пингвинз» Кучеров забил гол и сделал две результативные передачи.