«Белтелеком» предупредил об отключении телевидения и радио со 2 апреля

В пресс-службе уточнили, что 2 апреля с 09.15 до 15.00 в Минске, а также в нескольких районах области (Смолевичский, Логойский, Узденский, Дзержинский, Воложинский, Молодечненский, Борисовский, Вилейский, Пуховичский) будет отсутствовать прием от РТПС Колодищи обязательного общедоступного пакета программ в SD и HD форматах, а также коммерческого эфирного ТВ, вещания Космос-ТВ. Указано и вещание радиостанций в УКВ и ФМ-диапазонах.