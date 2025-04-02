«Белтелеком» предупредил об отключении телевидения и радио со 2 апреля. Подробности рассказали в пресс-службе предприятия.
Уточняется, что перебои в работе телевидения и радио вызваны профилактическими работами. В частности, 2 апреля с 09.15 до 15.00 на территории Дрибинского, Горецкого, Мстиславского районов Могилевской области и Дубровенского района Витебской области будет отсутствовать прием от АРТПС Запрудье обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.
В пресс-службе уточнили, что 2 апреля с 09.15 до 15.00 в Минске, а также в нескольких районах области (Смолевичский, Логойский, Узденский, Дзержинский, Воложинский, Молодечненский, Борисовский, Вилейский, Пуховичский) будет отсутствовать прием от РТПС Колодищи обязательного общедоступного пакета программ в SD и HD форматах, а также коммерческого эфирного ТВ, вещания Космос-ТВ. Указано и вещание радиостанций в УКВ и ФМ-диапазонах.
Кроме того, в Витебской области 3 апреля с период с 10.00 до 15.30 на территории Верхнедвинского, Миорского, а также Россонского районов будет отсутствовать прием от АРТПС Освея обязательного общедоступного пакета программ. Также указаны коммерческое эфирное цифровое ТВ, радиопрограммы «Першага нацыянальнага канала беларускага радыё», «Культура», Радио Витебск. Более подробную информацию можно узнать здесь.
В «Белтелекоме» обратили внимание, что профилактические работы не коснутся интерактивного телевидения ZALA. Отмечается, что при завершении работ ранее обозначенного срока, работа передатчика будет возобновлена.
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