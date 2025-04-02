Голливудский актёр Вэл Килмер ушёл из жизни в возрасте 65 лет

Исполнителя роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда» не стало 1 апреля. По словам дочери почившего Мерседес Килмер, в 2014 году у актёра также был диагностирован рак горла, но в тот раз ему удалось обмануть смерть и выздороветь.
Вэл Килмер получил всемирную известность не только благодаря роли Бэтмена. Также он принимал участие в создании картин «Схватка», «Лучший стрелок», «Совершенно секретно!» и других.
1 апреля стало известно и о смерти российского актёра Рашида Тугушева, известного по ролям в сериалах «След», «Молодёжка» и «Каменская». Ему было 63 года.