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Голливудский актёр Вэл Килмер ушёл из жизни в возрасте 65 лет

Американский актёр Вэл Килмер скончался на 66-м году жизни. Причиной смерти голливудской звезды стали осложнения на фоне пневмонии, сообщили в The New York Times со ссылкой на дочь артиста.

Источник: Life.ru

Исполнителя роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда» не стало 1 апреля. По словам дочери почившего Мерседес Килмер, в 2014 году у актёра также был диагностирован рак горла, но в тот раз ему удалось обмануть смерть и выздороветь.

Вэл Килмер получил всемирную известность не только благодаря роли Бэтмена. Также он принимал участие в создании картин «Схватка», «Лучший стрелок», «Совершенно секретно!» и других.

1 апреля стало известно и о смерти российского актёра Рашида Тугушева, известного по ролям в сериалах «След», «Молодёжка» и «Каменская». Ему было 63 года.