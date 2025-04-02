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Системы ПВО за ночь сбили над Россией 93 дрона ВСУ

Наибольшее количество украинских БПЛА за минувшую ночь было сбито над Курской областью, заявили в Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

За минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили в небе над регионами России 93 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Больше всего дронов было уничтожено над Курской областью — 87, уточнили в российском военном ведомстве.

Четыре БПЛА удалось ликвидировать в Ростовской области, еще два — над Белгородской областью.

Сообщений о жертвах и повреждении объектов инфраструктуры не поступало.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в центре Курска при атаке БПЛА ВС Украины был частично разрушен жилой дом.