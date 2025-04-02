Системы ПВО за ночь сбили над Россией 93 дрона ВСУ

За минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили в небе над регионами России 93 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Больше всего дронов было уничтожено над Курской областью — 87, уточнили в российском военном ведомстве.
Четыре БПЛА удалось ликвидировать в Ростовской области, еще два — над Белгородской областью.
Сообщений о жертвах и повреждении объектов инфраструктуры не поступало.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в центре Курска при атаке БПЛА ВС Украины был частично разрушен жилой дом.