Умер американский актер Вэл Килмер

Вэл Килмер окончил Джульярдскую школу драматических искусств, в 1981 году начал выступать в театре. Его первой ролью в кино стала комедия «Совершенно секретно!» в 1984 году. В 1986-м исполнил одну из главных ролей в боевике «Лучший стрелок» («Top Gun») — он собрал в прокате $353 млн и принес актеру мировую известность. В 1991 году сыграл вокалиста The Doors Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна «Дорз», все песни в киноленте актер исполнял сам.