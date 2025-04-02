Суд обязал актера Панина погасить долги его умершей матери

Суд обязал актера Алексея Панина* погасить долги по кредитной карте его умершей матери Татьяны Власовой, передает РИА Новости.
В материалах дела говорится, что в августе 2019 года Власова заключила договор с банком и взяла кредитную карту с лимитом в 170 тысяч рублей. Во время пандемии в 2021 году СМИ сообщили о смерти женщины. Между тем на ее кредитке накопился долг в 167119,13 рубля и порядка шести тысяч рублей процентов.
После смерти Власовой банк обратился в суд взыскать долг с Панина как с наследника умершей. Суд иск удовлетворил. Актер теперь должен оплатить задолженность по договору кредитной карты и расходы по уплате госпошлины в размере более 4,5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Панин задолжал приставам более 400 тысяч рублей.
Напомним, суд признал Панина виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) и назначил ему шесть лет лишения свободы и запретил администрировать сайты в течение трех лет после отбытия наказания. Приговор был вынесен заочно, так как Панин проживает за границей.
* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в стране в список террористов и экстремистов.