Суд обязал актера Панина погасить долги его умершей матери

В материалах дела говорится, что в августе 2019 года Власова заключила договор с банком и взяла кредитную карту с лимитом в 170 тысяч рублей. Во время пандемии в 2021 году СМИ сообщили о смерти женщины. Между тем на ее кредитке накопился долг в 167119,13 рубля и порядка шести тысяч рублей процентов.