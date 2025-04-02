Шесть уфимских памятников архитектуры выставили на торги

Управление земельных и имущественных отношений Уфы объявило электронный аукцион на право аренды шести объектов культурного наследия с последующим преимущественным правом выкупа. Торги пройдут на площадке «Сбербанк-АСТ».
Среди лотов:
— «Дом Михайлова-Васильева» (улица Пушкина, 133),
— «Дом Чубуковых» (улица Октябрьской революции, 62),
— «Западный дом усадьбы Сперанских» (улица Октябрьской революции, 60/1),
— «Восточный дом усадьбы Сперанских» (улица Октябрьской революции, 60),
— «Дом Тюниных (восточный)» (улица Октябрьской революции, 56),
— «Западный дом усадьбы Борисовых» (улица Октябрьской революции, 58).
Условия аукциона обязывают арендаторов в течение трех лет провести реставрацию зданий и адаптировать их для современного использования. После завершения работ и подписания акта приемки арендная плата составит один рубль за квадратный метр. Объекты могут быть использованы под офисы, торговые точки или другие виды деятельности.
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