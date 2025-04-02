Шесть уфимских памятников архитектуры выставили на торги

Условия аукциона обязывают арендаторов в течение трех лет провести реставрацию зданий и адаптировать их для современного использования. После завершения работ и подписания акта приемки арендная плата составит один рубль за квадратный метр. Объекты могут быть использованы под офисы, торговые точки или другие виды деятельности.