У педагогов школ появилась новая должность

В частности, перечень должностей педагогов дополнен новой строкой: Педагог-профориентатор.
Приказ вводится в действие с 12 апреля 2025 года.
В министерстве пояснили, что новая должность вводится для системной координации работы по ранней профориентации детей, для осознанного выбора будущей профессии.
Педагоги-профориентаторы будут:
- сопровождать учащихся в выборе образовательной и профессиональной траектории;
- проводить индивидуальные и групповые консультации и организовывать профориентационные мероприятия;
- взаимодействовать с центрами занятости, колледжами и предприятиями;
- информировать учащихся о востребованных профессиях и тенденциях на рынке труда.