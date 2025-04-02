Краевая ярмарка выходного дня возобновляет работу в Хабаровске

Ставшая уже традиционной в Хабаровске краевая сельскохозяйственная ярмарка выходного дня в этом году должна открыться в конце апреля. Об этом в своих официальных соцсетях заявили её организаторы. Планируемой датой старта торговли свежими фермерскими товарами от местных аграриев названа последняя суббота этого месяца, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Уточняется, что работать ярмарка будет по выходным дням до первых заморозков. Место остаётся прежним — площадка возле краевого цирка в парке имени Гагарина.
Туда ярмарка переехала в прошлом году по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Раньше она располагалась возле арены «Ерофей». Однако многим горожанам туда было неудобно добираться.
Переезд в парк Гагарина благотворно сказался на реализации фермерской продукции. За прошлый год аграрии продали примерно на треть больше, чем было на площадке у арены «Ерофей».