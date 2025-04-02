Краевая ярмарка выходного дня возобновляет работу в Хабаровске

Ставшая уже традиционной в Хабаровске краевая сельскохозяйственная ярмарка выходного дня в этом году должна открыться в конце апреля. Об этом в своих официальных соцсетях заявили её организаторы. Планируемой датой старта торговли свежими фермерскими товарами от местных аграриев названа последняя суббота этого месяца, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».