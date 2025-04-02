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BadComedian посоветовал три российских сериала для тех, кому «зашёл» «Аутсорс»

Сериал «Аутсорс» режиссёра Душана Глигорова, снятый по мотивам рассказа Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера», стал настоящим большим кинособытием. По сюжету сотрудники спецтюрьмы продают смерть: отдают исполнение высшей меры наказания третьим лицам — «на аутсорс». И пока неравнодушные зрители ломают копья в обсуждениях, что же это было — хит или разочарование сезона, Life.ru решил спросить у кинокритика и блогера Евгения Баженова (BadComedian), что посмотреть тем, кому этот сериал «зашёл».

Источник: Life.ru

По словам собеседника Life.ru, сериал «Аутсорс» полюбился зрителям, потому что он очень стильный: сама картинка, интерьеры, локации. И даже исполнитель главной роли (Иван Янковский), которого BadComedian хвалить, мягко говоря, не привык, стал хорошим выбором для «Аутсорса». Здесь режиссёр Душан Глигоров вписал его в хороший образ, который ему действительно подходит, считает Баженов.

Думаю, что для отечественных сериалов важен ещё и очень интересный, необычный сюжет. У нас в последнее время был тренд на бандитские истории, как в «Слове пацана», а здесь совсем про другое. Это — внезапно — свежая тема. Из похожих сериалов мне очень нравится, и я бы посоветовал «Хрустальный». Хоть он и не так стильно снят, довольно посредственно, к сожалению, но там очень хороший сценарий и отличные актёры. Ещё могу посоветовать сериал «Трасса». Это тоже из новой волны российских сериалов, и он действительно отличный.

Кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

В эту же стилистику, по словам собеседника Life.ru, попадёт первый сезон сериала «Метод», который вышел в 2015 году и тоже стал событием. Если кто-то его не видел, то Баженов рекомендует ознакомиться, а тем, кто видел, пересмотреть.

«С фильмами, кстати, сложнее. У нас в последнее время сериалы получаются гораздо лучше», — добавил он.