BadComedian посоветовал три российских сериала для тех, кому «зашёл» «Аутсорс»

Думаю, что для отечественных сериалов важен ещё и очень интересный, необычный сюжет. У нас в последнее время был тренд на бандитские истории, как в «Слове пацана», а здесь совсем про другое. Это — внезапно — свежая тема. Из похожих сериалов мне очень нравится, и я бы посоветовал «Хрустальный». Хоть он и не так стильно снят, довольно посредственно, к сожалению, но там очень хороший сценарий и отличные актёры. Ещё могу посоветовать сериал «Трасса». Это тоже из новой волны российских сериалов, и он действительно отличный.