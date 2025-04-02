Отдавшим жизнь за правду: В Госдуме откликнулись на предложение установить в России памятник военкору

По словам депутата Госдумы Михаила Романова, будет здорово, если памятник установят именно в Мелитополе — на территории новых регионов нашей страны. Во-первых, инициатором выступил именно местный Союз журналистов, а во-вторых, это позволит навсегда сохранить память о наших погибших коллегах не только в их родных городах и населённых пунктах, но и на той земле, где пролилась их кровь.