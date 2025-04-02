Отдавшим жизнь за правду: В Госдуме откликнулись на предложение установить в России памятник военкору

Видео © Life.ru.
«Они с честью выполняют свой долг, многие при исполнении погибли. Я думаю, военкоры заслуживают этот памятник, сомнений в этом у меня нет», — сказал Соболев в беседе с Life.ru.
По словам депутата Госдумы Михаила Романова, будет здорово, если памятник установят именно в Мелитополе — на территории новых регионов нашей страны. Во-первых, инициатором выступил именно местный Союз журналистов, а во-вторых, это позволит навсегда сохранить память о наших погибших коллегах не только в их родных городах и населённых пунктах, но и на той земле, где пролилась их кровь.
Видео © Life.ru.
«Мелитополь — это исконно русская территория, и важно, чтобы на наших возвращённых территориях строились памятники, не позволяющие забыть, какой ценой нам досталось это возвращение», — отметил депутат.
Ранее Life.ru сообщал, что в России создали первый памятник военкору. На данный момент известно, что его планируют установить в Мелитополе. Выяснилось, что автором эскиза выступил столичный скульптор Василий Селиванов, который откликнулся на просьбу журналистов из новых регионов.