Темный Рыцарь поколения 90-х ушел на вечный покой: умер Вэл Килмер, звезда фильма «Бэтмен навсегда»

Умер Вэл Килмер — американский актер, получивший мировую известность после исполнения роли Бэтмена в фильме 1995 года «Бэтмен навсегда». Об этом сообщает New York Times со ссылкой на дочь актера.
Актер скончался во вторник 2 апреля в Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет. Причиной смерти стали осложнения перенесенной пневмонии.
«Голливудский актер, который вкусил известность… главной роли Бэтмена, но чей многогранный талант и неуязвимая личность также сделали его высококлассным актером второго плана, умер во вторник», — говорится в публикации.
Килмер блестяще проявил себя как в главных, так и в характерных ролях второго плана. Среди наиболее заметных работ актера — роли в культовых фильмах «Лучший стрелок» (1986), «Схватка» (1995) и «Совершенно секретно!» (1984).
В последние годы Килмер редко появлялся на экране из-за проблем со здоровьем. У него обнаружили рак гортани. В 2017 году актер перенес операцию на горле и с тех пор испытывал трудности с речью. Прощание с актером состоится в узком семейном кругу. Дата и место проведения публичной мемориальной церемонии пока не объявлены.
Прежде в возрасте 95 лет умер один из самых популярных и успешных американских киноактёров второй половины XX века Джин Хэкмен. Актера вместе с его женой, пианисткой Бетси Аракавой нашли мертвыми в доме в районе Санта-Фе-Саммит к северо-востоку от города. Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса подтвердил, что пара погибла вместе со своей собакой.