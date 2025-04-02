Темный Рыцарь поколения 90-х ушел на вечный покой: умер Вэл Килмер, звезда фильма «Бэтмен навсегда»

В последние годы Килмер редко появлялся на экране из-за проблем со здоровьем. У него обнаружили рак гортани. В 2017 году актер перенес операцию на горле и с тех пор испытывал трудности с речью. Прощание с актером состоится в узком семейном кругу. Дата и место проведения публичной мемориальной церемонии пока не объявлены.