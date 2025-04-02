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В Братске запретили продавать табачные изделия возле школы

Предпринимателя оштрафовали на пять тысяч рублей.
Источник: Комсомольская правда

В Братске запретили продажу табачной продукции возле школы. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, по обращению неравнодушного жителя была проведена проверка. Во время нее выявили грубое нарушение закона — бизнесмен торговал табачными изделиями и вейпами в торговом центре, расположенном всего в ста метрах от образовательного учреждения в микрорайоне Энергетик.

— Не согласившись с решением суда, предприниматель направил жалобу в Иркутский областной суд с требованием о его отмене. Суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуратуры и оставил решение суда первой инстанции без изменений, — поделились в надзорном ведомстве.

Дополнительно недобросовестный продавец был привлечен к административной ответственности и оштрафован на пять тысяч рублей за нарушение антитабачного законодательства.