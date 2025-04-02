В Братске запретили продавать табачные изделия возле школы

В Братске запретили продажу табачной продукции возле школы. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, по обращению неравнодушного жителя была проведена проверка. Во время нее выявили грубое нарушение закона — бизнесмен торговал табачными изделиями и вейпами в торговом центре, расположенном всего в ста метрах от образовательного учреждения в микрорайоне Энергетик.