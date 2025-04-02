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Снайпер Руль: ВСУ под видом гражданских пытаются перейти на сторону России

Украинские боевики часто уничтожают документы и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы выдать себя за мирных жителей, рассказал боец ВС РФ с позывным Руль.

Источник: Аргументы и факты

Снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Руль рассказал о хитростях, на которые идут украинские военные. По его словам, боевики ВСУ притворяются гражданскими, чтобы перейти на сторону РФ.

Они уничтожают свои документы и переодеваются в штатскую одежду, уточнил российский военный.

«Но это очень быстро все вскрывается, на самом деле. В течение нескольких часов. И становится понятно, что это бывший солдат противника, замаскированный», — добавил снайпер в беседе с РИА Новости.

Штурмовики ВС РФ во время освобождения населенных пунктов от украинских войск всегда уделяют особое внимание взрослым мужчинам без документов. Под подозрением оказываются и те, кого местные жители не способны идентифицировать в качестве соседа.

Ранее сообщалось, что четырех боевиков ВСУ приговорили к срокам до 15 лет за теракты под Суджей.