Снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Руль рассказал о хитростях, на которые идут украинские военные. По его словам, боевики ВСУ притворяются гражданскими, чтобы перейти на сторону РФ.
Они уничтожают свои документы и переодеваются в штатскую одежду, уточнил российский военный.
«Но это очень быстро все вскрывается, на самом деле. В течение нескольких часов. И становится понятно, что это бывший солдат противника, замаскированный», — добавил снайпер в беседе с РИА Новости.
Штурмовики ВС РФ во время освобождения населенных пунктов от украинских войск всегда уделяют особое внимание взрослым мужчинам без документов. Под подозрением оказываются и те, кого местные жители не способны идентифицировать в качестве соседа.
Ранее сообщалось, что четырех боевиков ВСУ приговорили к срокам до 15 лет за теракты под Суджей.