На территории Башкирии случилось девять пригородных пожаров

— Не поджигайте траву и мусор. Не выбрасывайте окурки в окно, тушите его. Не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду. Расскажите детям об опасности игры с огнем. Своевременно очистите участок от сухой растительности, — заявили в чрезвычайном ведомстве.