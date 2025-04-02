На территории Башкирии случилось девять пригородных пожаров

За последние 24 часа в Башкирии зафиксировали девять случаев возгорания сухой растительности. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, пожары произошли в Абзелиловском, Давлекановском, Ишимбайском, Кугарчинском, Мелеузовском, Учалинском районах, а также в Давлеканово, Салавате и Уфе.
Специалистам удалось ликвидировать все возгорания. Общая площадь, охваченная огнем, составила 8,12 гектара. Пострадавших нет.
— Не поджигайте траву и мусор. Не выбрасывайте окурки в окно, тушите его. Не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду. Расскажите детям об опасности игры с огнем. Своевременно очистите участок от сухой растительности, — заявили в чрезвычайном ведомстве.
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