Причина смерти звезды фильма «Бэтмен навсегда» Вэла Килмера: актер умер от пневмонии

Причиной смерти американского актера Вэла Килмера стала пневмония. Об этом сообщила его дочь Мерседес Килмер, пишет New York Times.
Килмер скончался 2 апреля в Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет.
Актер родился 31 декабря 1959 года. Он сыграл почти в сотне фильмов. Впервые он появился на экранах в 1984 году в комедии «Совершенно секретно!». В 1991 году исполнил роль рок-певца Джима Моррисона в фильме «Дорз». А в 1995 году он предстал на экранах в роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда», получив мировую известность.
Килмер долгое время боролся с онкологическим заболеванием гортани, диагностированным в 2014 году. Несмотря на веру в исцеление молитвами, актер по настоянию детей согласился на операцию и курс химиотерапии, что привело к потере голоса. В интервью он признавался, что его горло стало «сухим, как кость», но продолжал верить в силу духовного исцеления.
Свою последнюю роль адмирала Айсмана в фильме «Топ Ган: Мэверик» (2022) Килмер сыграл, уже испытывая серьезные проблемы со здоровьем. Его трогательная сцена с Томом Крузом стала одним из самых эмоциональных моментов картины.
Накануне стало известно, что умер российский актер и режиссер Рашид Тугушев, известный по главным и эпизодическим ролям в сериалах «След», «Марш Турецкого», «Каменская» и других. Также актер снимался в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».