Причина смерти звезды фильма «Бэтмен навсегда» Вэла Килмера: актер умер от пневмонии

Актер родился 31 декабря 1959 года. Он сыграл почти в сотне фильмов. Впервые он появился на экранах в 1984 году в комедии «Совершенно секретно!». В 1991 году исполнил роль рок-певца Джима Моррисона в фильме «Дорз». А в 1995 году он предстал на экранах в роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда», получив мировую известность.